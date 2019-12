Mientras su hijo andaba en bicicleta sobre avenida Unidad Nacional, Pablo Cores, de Villa Adelina, expresó: “Nos encanta la propuesta. Es algo que muy pocos municipios hacen, San Isidro es distinto de verdad, y esto es una muestra de ello. Aquí se vive un ambiente de hermandad, en forma sana, tranquila y segura. Esto me hace recordar a mi infancia cuando salimos a andar en bicicleta por la calle sin problemas”.

Tras realizar la clase de Zumba, Hugo Hernández, oriundo de Boulogne, comentó: “Esto es espectacular, luego de una jornada laboral venimos a disfrutar, respirar aire puro y hacer actividad física. Me encanta caminar, andar en bicicleta alrededor del Hipódromo. Felicito al municipio por continuar con esta iniciativa”.

En un sector, decenas de vecinos estiraban sus músculos mientras seguían atentamente las indicaciones de la profesora de Zumba que estaba en el escenario. La música empezó a sonar y nadie paró de moverse y bailar al ritmo de los hits del momento. Más atrás en un espacio verde, jóvenes y otros no tan jóvenes trotaban alrededor de unos conos. En simultáneo, otro grupo numeroso realizaba abdominales sobre colchonetas, elevaciones de tronco, oblicuos y movimientos de tijeras son algunos de los ejercicios. Finalmente, sobre la avenida, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, caminaban, corrían, andaban en rollers y en bicicleta.