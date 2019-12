Los días 25/12 y 01/01 no habrá recolección de montículos, ni Día Verde en La Lucila y Florida Oeste. Únicamente se realizará recolección nocturna.

Los días 24/12 y 31/12, tanto el Día Verde en Olivos como la recolección de montículos, funcionan con normalidad, pero no se realizará recolección nocturna.

El gobierno de Vicente López informa a los vecinos el cronograma de recolección de basura y barrido para los días festivos de diciembre, con el fin de no generar inconvenientes en la vía pública.