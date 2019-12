María de Lourdes, que también cursó Portugués, dijo entusiasmada: “Fue genial, el grupo de compañeros fantástico y la profesora una maravilla. Me gustó, está muy bueno y es una gran oportunidad, muy importante para mucha gente”.

Danila y Carmen cursaron idioma Portugués: “Fue muy lindo, me encantó, es la primera vez que curso acá y me llevo una buena experiencia. Recomiendo a todos los vecinos de San Fernando que vengan, porque las instalaciones son muy lindas y el nivel que se obtiene es increíble”, dijo Danila.

Al respecto, Miola expresó: “Venimos hoy al Martinelli a entregar los diplomas a los egresados del Centro Universitario, que fue lo que trabajamos durante todos estos años en comunión con diferentes universidades. Traer para la gente de San Fernando estas carreras y que se dicten en nuestro distrito nos pone súper contentos y felices, porque no tienen que desperdiciar su tiempo en traslados, y además, ellos acompañaron al equipo docente del Centro Universitario con todo su cariño”.