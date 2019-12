En relación a las ordenanzas Fiscal y Tarifaria, desde el Frente de Todos plantearon, al igual que el año pasado, que no pudieron incluir a mayores contribuyentes que los representen y que, al no tener acceso a los datos del Municipio, se desconoce si hay compatibilidad para autorizar a quienes participaron de la asamblea.

This site is protected by wp-copyrightpro.com