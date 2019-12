Parece que en Tres de Febrero los militantes del curtismo no controlan aún sus reacciones tras la aplastante...

La dirigente de Pilar, Laura Sirera, fue asesinada esta tarde de un balazo en la cabeza por su pareja, Matías Bernal, ex consejero escolar del distrito, quien posteriormente intentó quitarse la vida cortándose el cuello y se encuentra en grave estado.

Conmoción en Pilar: La dirigente Laura Sirera fue asesinada por su esposo, ex consejero escolar