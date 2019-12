Por último, destacó que “el diálogo, los acuerdos, la búsqueda de consensos, y el tratamiento igualitario y respetuoso de cada uno de los intendentes” para alcanzar los objetivos, que no son otros que “mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta Provincia”.

Por su parte, el presidente del bloque, el diputado Carusso, consideró que “estar unidos no significa pensar todos lo mismo, sino querer todos lo mismo, que no es otra cosa que el bienestar de los argentinos”. En esa línea, consideró que “la grieta es destructiva y hay que construir desde la diversidad y la aceptación de opiniones diferentes”.