Por su parte, la diputada nacional Laura Russo lamentó no estar presente en el agasajo debido a obligaciones de su agenda parlamentaria y envió su mensaje a través de una carta. En junio, la diputada cedió al Municipio de Escobar la casa donde hoy funciona este espacio, que alberga a 25 niños y niñas que atraviesan situaciones de vulneración de derechos.

This site is protected by wp-copyrightpro.com