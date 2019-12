En la sesión extraordinaria de ayer, donde se trataron 60 expedientes, las y los concejales de Morón aprobaron la derogación de la ordenanza 18851/2018, que solicitaba la remoción de la escultura del ex presidente Néstor Kirchner de la Plaza General San Martín y establecieron reinstalar dicho busto en homenaje al ex mandatario. La iniciativa contó con el voto positivo del Frente de Todos y de dos ediles que hasta hace poco eran parte de las filas de Juntos por el Cambio.



El mismo fue emplazado en el año 2013 en el espacio donde se encuentran los bustos de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón. Esta iniciativa fue tratada el 1 de noviembre de 2012 en audiencia pública y aprobada el 22 del mismo mes.

En 2018, en sesión ordinaria, el Concejo Deliberante, por iniciativa del bloque Cambiemos, aprobó quitar la escultura del ex mandatario. Si bien hubo dictámenes judiciales, el ex intendente Ramiro Tagliaferro hizo caso omiso a ellos.

La concejal por el bloque del Frente de Todos, Julieta Laviuzza, expresó al respecto: “Además de no haber cumplido dicho proceso -en relación a los pasos a seguir para realizar una modificación en un espacio público- para llevar adelante dicha sesión, que eso en sí sólo es una aberración, se esgrimieron motivos basados en los dichos de un alguien, o peor, poniéndose en práctica el conocido ‘has la mentira grande, hazla simple, hazla continuada y finalmente la creerán’”. Y agregó: “Ésta casa está para deliberar -en alusión al Concejo Deliberante de Morón- no se deben extralimitar en sus funciones. No está para acusar y condenar, como se ha hecho con el ex presidente Néstor Kichner”.

La votación por el retorno del busto terminó con 13 votos a favor y 8 en contra. LA diferencia en favor de la iniciativa del Frente de Todos la consiguieron con dos aliados que abandonaron a Cambiemos, Nicolás Canari Soto y Vanesa Sosa, y que habían votado en contra del homenaje a Néstor Kirchner hace un año y medio.

La referente de Margarita Stolbizer, Sandra Yametti, que había dejado trascender que votaría en contra, se ausentó a la hora de emitir su veredicto. Y otros dos concejales de Juntos por el Cambio, Cristian Herrera y Judith Windecker, tampoco estuvieron sentados en sus bancas a la hora de votar.