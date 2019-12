El ex precandidato a intendente de Tres de Febrero, Marcelo ‘Locatti’ Uscheroff, que es investigado...

Parece que en Tres de Febrero los militantes del curtismo no controlan aún sus reacciones tras la aplastante derrota electoral en manos del intendente Diego Valenzuela. El duelo tiene distintas fases, una de ellas, la violenta. En medio de ese proceso, Jessica Paniagua, encargada de la educación de los cientos de chicos que asisten a la Escuela 7 de Ciudadela, calificó en redes sociales de “gorda” a Julieta Colaci, presidenta del Consejo Escolar.