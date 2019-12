El ex precandidato a intendente de Tres de Febrero, Marcelo ‘Locatti’ Uscheroff, que es investigado...

Hace unos meses ya se habían dado señales de esta nueva etapa con la modificación de la Secretaría de Desarrollo Económico que pasó a llamarse Secretaría de Trabajo y Producción, en la que sigue al frente Daniela Ramos. En Deportes se suma Pablo Fuentes, ex subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires; y en Seguridad, Juan Marchese, quien viene de ser secretario del Juzgado de Ejecución Penal 1 de San Martín.