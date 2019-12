“En este segundo mandato, debemos planificar de cara al futuro ya no sólo para estos próximos cuatro años, sino para las próximas cuatro décadas. Por eso convoco a todo el partido de Escobar a tomar conciencia de la importancia de pensar la educación como un proyecto a largo plazo y estratégico para el distrito”, concluyó el intendente.

“Estamos consolidando un proyecto que nos trasciende y lo realizado en el Polo de Educación Superior demuestra que es posible generar una educación de calidad al alcance de todos. Es una maravilla para quienes creyeron en este proyecto, tanto los alumnos que hicieron el esfuerzo y hoy se reciben, el conjunto de docentes y directivos que trabajan en este marco educativo y los vecinos de Escobar que creemos que la educación es importante. También una metáfora fantástica que demuestra que del barro se sale no solamente con asfalto, sino con educación, cultura y trabajo”, expresó Sujarchuk.