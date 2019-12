El ex precandidato a intendente de Tres de Febrero, Marcelo ‘Locatti’ Uscheroff, que es investigado...

“Nuestro objetivo político no es que al que gobierna le vaya mal. Yo quiero ser electo porque puedo ser mejor que ellos, no porque ellos fracasen”, declaró. “Espero que a quien hoy les toca gobernar les vaya bien y que nosotros ganemos las próximas elecciones porque podemos ser mejores que ellos”, sintetizó.

Finalmente, Jorge Macri habló de las nuevas medidas lanzadas por el gobierno nacional, que opinó “son opuestas a lo que se había prometido en campaña, así que me resultan raras, pero ojalá que sirvan”. “Ahora los consensos se tienen que buscar en los cuerpos legislativos, y espero que se logren”.

El jefe comunal de Vicente López planteó que a Juntos por el Cambio no le toca ser gobierno provincial, “pero tenemos 61 intendencias, mayoría en el Senado y somos la segunda minoría en Diputados”. “Nunca un espacio político tuvo tanta representación en la Provincia siendo oposición. Esto nos obliga a una responsabilidad muy grande”, afirmó.

Para él, “es llamativo que, por ejemplo, Nicolás Ducoté, que ya no es más intendente de Pilar, haya sacado más votos que en 2015, cuando ganó”. “No ganó, pero no podemos decir que le fue mal, porque un montón de vecinos confiaron en él”, dijo, y analizó: “No hay que hacer tanto dramatismo por ganar o perder, hay que tratar de siempre representar a los que votaron por nosotros”.

“Desgraciadamente después de las PASO -y dijo que el evento también fue para festejar esa victoria que por la coyuntura nacional y provincial no se pudo celebrar- a los que les tocó perder no acompañaron, pero seguiremos invitándolos a que recapaciten y se vuelvan a sumar”, remarcó. “Nosotros seguiremos trabajando desde el Concejo Deliberante, aportaremos nuestras ideas y buscaremos los consensos para que el intendente le vaya bien. Soy comerciante y vecino de Merlo, mi familia vive acá, queremos que al distrito le vaya bien. En las elecciones nos presentaremos con nuestras propuestas y el vecino decidirá”, completó.