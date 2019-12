La iniciativa, realizada en conjunto con la Fundación Tzedaká y la comunidad judía tigrense Or Benamer, se llevó a cabo entre el 25 y 29 de noviembre, en los 22 centros de salud del Municipio, los 3 Hospitales de Diagnóstico Inmediato y el Hospital Materno Infantil.

Fue realizada en conjunto con la comunidad judía Or Benamer. Profesionales de salud clasificaron el material recibido. Serán destinados al tratamiento de patologías en los centros de salud del distrito y el resto donados a la Fundación Tzedaká.