Finalmente, Kicillof indicó que el trabajo es “sostener, apuntalar y empujar a todos los empresarios pymes de la Provincia para que la industria vuelva a crecer, porque es el corazón productivo del país y no hay mejor política para la inclusión que generar trabajo”.

Durante la recorrida, el mandatario expresó que “desde que asumí me comprometí con los bonaerenses a dejar todo para recuperar la trayectoria de crecimiento, desarrollo e inclusión social de la provincia de Buenos Aires”, y agregó: “Las pymes son un modelo de solidaridad y en el gobierno provincial queremos aplicar su misma lógica, sumando esfuerzos con todos los trabajadores. Esa misma solidaridad es la que nos ayudará en la reconstrucción de la Provincia”.