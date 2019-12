De la misma manera, graficó: “En obras públicas no solamente tenemos construcciones sin terminar sino que además no hay suministro de combustible o asfalto. Hay una demanda contenida de más de 60 días y nada de material”.

Además, mencionó casos como el del Polideportivo de Del Viso: “Inauguraron la obra con una institución que está funcionando colgada de la luz. Es una muestra más de que la gestión anterior gobernó para la foto, pero que no tuvo un interés real por nuestros clubes de barrio e instituciones. Que se acordó solamente en campaña cuando ya era tarde”. Y agregó: “La misma desidia se ve en lugares como la Casa de la Cultura de Fátima, que tiene peligro de derrumbe, debido al deterioro y a la ausencia del Estado”.

Luego señaló las deficiencias que se registraron en la flota vehicular: “Encontrarse con un cementerio de vehículos de seguridad y de salud en el depósito judicial, da bronca. Tantas veces escuchamos a vecinos desesperados, que necesitaban un traslado a un hospital o que llamaban a un móvil de seguridad, y recibían el silencio y la indiferencia por parte del Municipio. Y resulta que hay una cantidad de autos y camionetas paradas, pero por problemas que son menores y que la gestión anterior decidió no reparar”.

La primera concejal se refirió también a la situación de la salud: “Lo que quedó fue la huella de la insensibilidad”. Y gráfico: “En el Hospital Sanguinetti no hay cortinas en el baño, ni para separar las camillas en habitaciones en donde conviven hombres y mujeres. La falta de privacidad es indigna; y no estamos hablando de grandes obras, son cuestiones básicas que hacen al bienestar del paciente y que tienen que ver, fundamentalmente, con ponerse en sus zapatos y respetarlo”.