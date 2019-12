El ex precandidato a intendente de Tres de Febrero Marcelo ‘Locatti’ Uscheroff, que es investigado como supuesto jefe de una banda dedicada a la trata de personas que operaba en el barrio de Flores, se entregó hoy en los tribunales federales de Comodoro Py, informó Télam.

