Este programa está destinado a mayores de 18 años que no terminaron la secundaria, para poder así finalizarlo. “Por diferentes motivos muchos tuvieron que dejar de estudiar y ahora tienen su oportunidad de egresarse y continuar con estudios terciarios o tener oportunidades laborales. Educación, deporte y cultura son los tres pilares fundamentales que tenemos que fortalecer, no solo en Malvinas Argentinas sino también en todo el país, para generar más derechos y más inclusión”, aseguró Nardini.

