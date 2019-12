“Es una alegría comenzar la nueva gestión en la Provincia con el gobernador Axel Kicillof y participar de una actividad como ésta. Cuando Ariel me contó cómo fue el proyecto de constitución, el trabajo, el gran esfuerzo y dedicación de todos para que esto sea posible, me convocó y acá estoy acompañando a toda la comunidad. Es gratificante poder participar de un proyecto de calidad, inclusivo y de acceso al mejor nivel educativo para la comunidad de Escobar. La educación es un eje estratégico papa poner de pie a la Provincia. Y ese es un trabajo que hacemos entre todos: el gobierno bonaerense, la comunidad educativa, los estudiantes que son los protagonistas y los padres que acompañan y apoyan a sus hijos”, afirmó Vila.

“Estamos atravesando la etapa final de la concreción de un sueño. Y lo hacemos dándoles la bienvenida a los estudiantes que conformarán la primera camada del colegio preuniversitario. Al mismo tiempo, nos llena de satisfacción poder mostrarles a las nuevas autoridades del gobierno de la Provincia el esfuerzo que venimos haciendo por una educación de calidad, no solo para el partido de Escobar sino para todos los bonaerenses. Para eso las responsabilidades son compartidas, de las autoridades que llevan adelante el programa educativo, de los docentes, de los funcionarios, de los alumnos y de sus padres, porque entre todos debemos forjar este modelo de colegio. Trabajar por la educación es invertir en las futuras generaciones de argentinos”, expresó Sujarchuk, acompañado además por el secretario de Hacienda y Administración de la Universidad de Buenos Aires, César Albornoz; el presidente del Consejo Escolar de Escobar, Andrés Russo; el rector del Colegio Cereijo, Leandro Rodríguez; y otras autoridades universitarias, como las rectoras del Nacional Buenos Aires, Valeria Bergman; y del Carlos Pellegrini, Ana Barral, entre otras.