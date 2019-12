Al intendente aclaró que “el Consejo Escolar, la Subsecretaría de Educación, Defensa Civil, la Dirección de Tránsito, la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Servicios del Municipio de Malvinas Argentinas están trabajando desde el minuto cero”. “Se dispuso un espacio para que los chicos y chicas que acuden al comedor escolar, no pierdan su alimentación y se reubicaron las clases a donde los estudiantes pueden ir a rendir sus exámenes para no perder ni un día”, agregó.

“Me dan mucha tristeza estas imágenes de la Escuela Primaria 31 del barrio La Cabaña, en Pablo Nogués. Esta madrugada sufrió un incendio de enorme consideración. No hubo heridos ni víctimas. Desde el primer momento, trabajaron varias dotaciones de bomberos, a quienes les agradezco el accionar para controlar el fuego y que no se propague aún más hacia las viviendas de los vecinos”, expuso.

No hubo víctimas, pero el edificio sufrió daños importantes. Las clases fueron suspendidas.

Por el momento no hay elementos para establecer si se trató de algún acto de vandalismo o de algún desperfecto eléctrico.