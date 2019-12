Aún no hay una confirmación de hasta cuándo se prologará la medida, ya que los delegados dijeron en diferentes medios que el paro es por tiempo indeterminado.

La Unión Tranviarios Automotor aclaró que es una medida de fuerza decretada por la empresa DOTA, que no cuenta con el aval del gremio.

Dentro de las líneas provinciales, no funcionaron los ómnibus de las 256, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429 y 435.