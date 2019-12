Se encontraron tres ratas en el establecimiento. Desde ATE Zona Norte se denuncia que no se sigue el...

Sin dejar de comprar, Laura Pelenur completó: “Siempre visito la feria de emprendedores de San Isidro porque los productos son increíbles y la gente es muy cálida. Me parece excelente que el Municipio incentive esta actividad”.

Mientras vendía sus repasadores y manteles con estampados de los museos y obras de arte icónicas de San Isidro, Inés Hansen expresó: “Llegué al taller en marzo y me fascinó. Realmente, cambió mi forma de ver mi proyecto y me ayudó mucho a explotarlo a través de las redes”.

Laura Muner, quien participó de todas las ferias, remarcó: “Esto es una oportunidad que nos dan para poder mostrarnos y vender nuestros productos. Además, me parecen excelentes los cursos que dan porque nos llenan de herramientas para poder crecer”.