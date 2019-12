Por su parte, Luján, con su hija Camila, opinó: “Muy lindo, muy familiar, supera nuestras expectativas y la pasamos bárbaro. Mi nena está feliz porque es la primera vez que ve el desfile. Le encantó y volvemos seguro”. Finalmente, Carla sostuvo que “fue muy hermoso, acogió a mucha gente”. “Mi hijo está feliz y mis padres también. Me parece muy bien, porque reúne a muchas familias, la alegría de los niños y el entusiasmo de que está llegando la Navidad”, cerró.

También estuvo Romina con su hija Alma. “Esto me encanta, desde hace años vengo y el desfile también está súper bueno. Feliz Navidad para todos”, dijo. Y Julieta, junto a su hijo Jeremías, coincidió: “Vinimos el año pasado para el desfile, no habíamos llegado para la foto. Él está en una edad donde le hablás de Papá Noel y la ansiedad, los nervios… Está muy contento y nos llevamos la foto de recuerdo. Es lindo y hace mucho bien a los chicos, la familia, y vienen trabajando bien hace mucho tiempo. Agradecidos por esto. ¡Feliz Navidad!”.