“Con esta obra solucionamos un problema histórico. Junto con los vecinos que presentaron el reclamo, planificamos los trabajos, analizando cuál era la mejor forma posible de realizarlos, y los llevamos a cabo en tiempo y forma. Quiero destacar que cuando lo planificamos tenía un costo de 8 millones de pesos, y producto de la obscena devaluación que sufrimos a lo largo de este tiempo, terminó costando 14,5 millones. No obstante, con mucho esfuerzo, capacidad y honestidad nunca paramos una obra ni suspendimos un compromiso asumido con los vecinos. Gracias a eso hoy las calles tienen mejor circulación y lo más importante, los vecinos ya no se inundan”, afirmó Sujarchuk.

