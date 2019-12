Desde el Municipio se ha realizado un convenio con la Universidad Nacional de San Martín para la capacitación de los promotores, en la que se les ha enseñado sobre gestión de residuos, compostaje y sustentabilidad en general. Actualmente, el programa cuenta con 25 promotores ambientales, quienes a su vez han capacitado a más de 2 mil chicos de diferentes escuelas del distrito y visitado más de 25 mil domicilios para informar sobre el programa. Como resultado, el gran trabajo en concientización ha logrado que el porcentaje de rechazo -todo aquello recolectado que no se puede recuperar- haya bajado considerablemente.

