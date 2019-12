El concejal con mandato cumplido brindó junto a un centenar de militantes y vecinos que disfrutaron del convite que organizó en un conocido salón del centro de Caseros.

Gustavo Spalletti, concejal cuyo mandato finalizó hace escasos días, despidió el año con un agasajo destinado a militantes y vecinos que se realizó en el salón del “Rincón del ebro”, en el centro de Caseros.

La jornada incluyó un lunch, cuadros musicales, baile, entrega de reconocimientos y un agradecimiento a la militancia por parte del edil, y por supuesto, un balance de lo que fue su gestión.

“Estoy muy contento y orgulloso de la tarea realizada. Hemos estado siempre cerca del vecino durante estos cuatro años, con, por ejemplo, el ‘Despacho en la calle’”, manifestó Spalletti. Y agregó: “Que me hayan reconocido como el concejal al que mas proyectos de ordenanza de carácter de gestión le fueron aprobados desde la llegada de la democracia habla de nuestra vocación de consenso y diálogo, y de que fuimos un espacio de carácter propositivo”.

“Estoy agradecido a los vecinos de Tres de Febrero que nos dieron la posibilidad de representarlos, y agradecido también del mesnaje que nos dieron las urnas. No hay que poner excusas, no nos alcanzó para renovar nuestro mandato. Tendremos que trabajar más y aumentar la escucha”, enfatizó.

“Seguiremos trabajando con nuestros compañeros, siempre cerca del vecino”, prosiguió el ex legislador. “Continuaremos caminando, y seguramente el camino no va a ser fácil, pero tenemos la responsabilidad de ser una alternativa para esos vecinos que no querían -y no quieren- estar en un lado u otro de la grieta. Ese sector necesita tener una representación. Lo intentamos en esta elección donde se dio una polarización perfecta, pero creo que hemos sembrado donde nos decían que era imposible que algo brote”, analizó.

A partir de ahora aportaremos nuestras ideas como vecinos de a pie, y tratando de colaborar si en algo podemos hacerlo. La campaña terminó, vienen momentos de trabajar. Nosotros tenemos que seguir construyendo”, completó.

Participó del brindis de fin de año, Rodrigo Herrera Bravo, referente del espacio de Matías Tombolini y secretario Ejecutivo del Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.