“Queremos que a los jubilados no le falten más medicamentos, y que los clubes no tengan que pagar nunca más 80 mil pesos de luz”, añadió el dirigente, y planteó: “Vamos a lograr mejorar las cosas con los gobiernos de Alberto y Cristina en Nación y con Axel y Verónica en la Provincia”. En ese sentido, celebró “el reconocimiento que tuvo nuestro intendente Gabriel Katopodis, que ahora es ministro de Obras Públicas, lo que es algo muy importante para nuestro distrito”.

