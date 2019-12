Se encontraron tres ratas en el establecimiento. Desde ATE Zona Norte se denuncia que no se sigue el protocolo y que el problema persiste por falta de desratización.

La Escuela Primaria 12 de la localidad de Florida, ubicada en la calle Haedo 2180, está en estado de alerta por una invasión de ratas en el sector del comedor.

El secretario de prensa de ATE Zona Norte, Gabriel Varela, informó que “desde el 5 de diciembre la problemática de ratas en la Escuela 12 es preocupante”. “Si bien hay un protocolo para estas ocasiones, que consiste en el cierre del comedor y el Servicio Alimentario Escolar mandando viandas, nadie reacciona y los chicos se quedan sin comer. No se desratizó ni se cerró la escuela para terminar la plaga. Zoonosis del Municipio lo único que hizo fue patear una rata muerta a la calle”, lanzó.

“El Servicio Alimentario Escolar no cumple con sus obligaciones y maltrata a los auxiliares. El municipio también mira a otro lado y no hace nada al respecto. Piden que los auxiliares se ocupen de ello cuando no es lo que indica el protocolo”, agregó el trabajador.

Por su parte la secretaria adjunta de ATE Zona Norte, Celeste Valentinetti, manifestó que “tener una invasión de ratas es un tema muy delicado”, ya que “transmiten enfermedades muy peligrosas, en más de un caso mortal”. “Se intenta tapar este hecho sin accionar definitivamente. Ponemos en aviso a la comunidad para que los responsables desraticen lo antes posible el establecimiento”, remarcó.

También señaló que “desde el Municipio mandan gente que no está capacitada en control de plagas”, y añadió: “El Consejo Escolar, en particular Edgardo Pérez, nos pide que cocinemos igual a pesar de lo que esto implica. Por otro lado también nos preocupa la actitud del Servicio Alimentario Escolar, Lucrecia Videla, Mariana Tacitano y Marcela Cordarelli, que se ocupan solamente de maltratar a los auxiliares y docentes menospreciando la alarmante situación, y la consejera escolar Marta Barrios solo quiere echarle la culpa a los auxiliares. Ella nos dijo que los chicos coman las frutas que estuvieron en la cocina con las ratas. Y presionaron para que los auxiliares se encarguen de esa limpieza, sin guantes, cuando se necesita de un equipo especializado en esa tarea. También los directivos de la escuela miran para otro lado sin cumplir sus funciones”.

“Queremos remarcar que no hay capacitación por parte del municipio sobre cómo controlar plagas. Los trabajadores no tienen la culpa de ello”, concluyó la dirigente de ATE Zona Norte.