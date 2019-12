El trámite de escrituración es iniciado por el Municipio y gestionado ante la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Aquellos vecinos que ven restringidas las posibilidades de hacer este trámite en forma particular por presentar inconvenientes económicos, tienen el beneficio de la gratuidad, interviniendo para ello la Escribanía General de Gobierno, quien tiene a su cargo las regularizaciones dominiales de interés social que involucren a particulares cuando así lo requiera el Poder Ejecutivo Provincial o Municipal.

