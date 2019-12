El premio mayor de la quinta edición del certamen fue para Adolfo Llorente con su obra “Vivienda”. El intendente Julio Zamora acompañó la iniciativa municipal, que buscó las imágenes más representativas de la esencia de la localidad de Islas y sus costumbres. Las fotos ganadoras forman parte de la agenda municipal.

El Municipio de Tigre, a través de la Secretaría de Comunicación e Innovación y junto a Foto Club Tigre, premió las mejores obras del concurso fotográfico “Secretos y bellezas del Delta”, que tuvo su gran ganador final, Adolfo Llorente, con su obra “Vivienda”. Las imágenes representan la esencia de la localidad de Islas y las costumbres de sus habitantes. El intendente Julio Zamora felicitó a los participantes en la velada celebrada en el Teatro Municipal Pepe Soriano.

“Este es el quinto año consecutivo que la Secretaría de Comunicación e Innovación organiza junto al Foto Club Tigre este concurso, que tiene que ver con poder expresar a través de la fotografía la identidad de nuestro Delta, haciendo participar a los vecinos y visitantes del distrito”, sostuvo Zamora, y añadió: “Estamos contentos con la convocatoria, ya que han participado más de 150 profesionales de la fotografía, con un resultado muy bueno que se refleja en las obras”.

A todos los finalistas se les hizo entrega de una agenda y un libro institucional. El ganador del certamen, Adolfo Llorente -de la categoría “Viviendas” – recibió dinero en efectivo y media beca para realizar el curso inicial de fotografía en el Foto Club Tigre. Los autores de la mejor foto por temática también premiados.

En este sentido, resultaron ganadores del primer puesto por categoría, Virginia Petriv, “Delta oculto”; José Badostain, “Elemento humano”; Celina Barberis, “Flora y fauna”; Diego De Gregori, “Paisaje”; Ricardo Martiniuk, “Remeros” e Isabel Urtubey, “Muelles”. En tanto que en la categoría empleado municipal el primer lugar fue para Sofía Salzmann. Las fotos ganadoras forman parte de la agenda municipal del año entrante.

Por su parte, Ricardo López, presidente de Foto Club Tigre, comentó: “Fue una experiencia muy interesante, ya que el Delta por sí mismo tiene una belleza natural que ha atraído a gran cantidad de fotógrafos de excelente calidad artística. Como siempre quiero agradecer al intendente Zamora que continuamente promueve este tipo de actividad cultural”.

A su vez, los segundos puestos de cada categoría recibieron un voucher para un paseo fluvial, disfrutar de un día en un recreo del Delta y una beca para realizar el curso inicial en el Foto Club Tigre; mientras que los terceros puestos se les entregó entradas para el parque acuático Aquafan.

Durante la recepción del evento, los presentes pudieron disfrutar de jazz en vivo a cargo del dúo musical Azzi Bianchini.

“La experiencia me pareció buenísima, yo vengo haciendo fotos del Delta hace más de 15 años y haber ganado el premio mayor es parte de la culminación de un trabajo de mucho tiempo, lo cual me pone muy feliz”, expresó Adolfo Llorente, ganador del certamen.

La selección de las mejores obras estuvo a cargo de un jurado integrado por tres miembros, Ricardo López, del Foto Club Tigre, y dos profesionales de la Secretaría de Comunicación e Innovación del Municipio de Tigre, Sol Pocetti y Damián Roché.

Celina Barberis, ganadora de la categoría “Flora y fauna”, dijo: “Es la primera vez que participo de un concurso, estoy muy contenta. Me encanta el Delta y sus bellezas naturales”. En tanto, Ricardo Martiniuk, ganador de la categoría “Remeros”, comentó: “Estuvo buenísimo el concurso, lo viví con alegría y ansiedad hasta que supe qué foto habían elegido. Me encanta Tigre, he venido varias veces y seguiremos viniendo porque tiene mucho para recorrer”.

“Secretos y bellezas del Delta” es el quinto concurso de fotografía artística que el Municipio organiza junto al Foto Club Tigre, luego de los certámenes “Cuatro estaciones”, en 2015; “Ciudades de Tigre”, en 2016; “Tigre, cuna del remo”, en 2017; y “Museos y espacios culturales de Tigre”, en 2018.

Acompañó la premiación, el subsecretario de Comunicación e Innovación, Andrés Bonatti.