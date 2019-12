Se encontraron tres ratas en el establecimiento. Desde ATE Zona Norte se denuncia que no se sigue el...

Por su parte, Marcelo Menfi completó: “El programa está bárbaro. Este año realicé el de adultos y fue tan bueno que decidí anotarme en esta edición para niños. No tengo más que agradecimiento y estoy muy feliz de aprovechar el prestigio del Hospital Materno Infantil para poder trabajar”.

Junto a su familia, Cristina Godoy contó: “Yo soy cuidadora y me sirvió muchísimo. Los profesionales que nos enseñaron son increíbles. Nos trasmitieron una calidez y una cantidad de conocimientos que son indispensables a la hora de cuidar a un niño”.

Tras recibir su diploma Isabel Guapaya comentó: “El curso fue excelente. Sinceramente, no tenía muchas expectativas pero me sorprendió el nivel de calidad y profundidad con el que se trabajó cada tema. Más que recomendable”.