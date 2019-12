“La salud es un derecho y para que se pueda garantizar tenemos que acercarla a los ciudadanos. Esta gestión no va a ser indiferente a la necesidad de miles de madres, niños y adultos mayores que hoy no pueden acceder a un medicamento o a una consulta médica. Queremos ocuparnos de que tengan la atención que se merecen”.

“Se vendieron puros anuncios que después no se cumplieron. Porque también nos dejaron una maternidad que se inauguró sin la instalación de electricidad y sin los permisos de la 5ta región, con el único objetivo de sacar una foto, pero sin tener en cuenta los riesgos”, advirtió.