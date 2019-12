Gollán agregó: “Les aseguro que cuando estos temas se trabajan desde el barrio y se organizan integrando al club, a la iglesia, al promotor de salud, a las madres y a los padres, como veo que quiere hacerlo Federico; no se escapa un solo chico sin su vacuna. Porque el problema pasa a ser una preocupación de todos”.

Por su parte Achával señaló: “La realidad que nos toca nos obliga a destinar todas nuestras fuerzas a ponerle fin a estos problemas empezando, como dice Alberto, por los últimos para llegar a todos”. Y agregó: “Somos dirigentes que no van a mirar para otro lado frente a las necesidades de un padre, una madre o un niño”.

“Estar hoy junto a la comunidad Qom, que tan olvidada estuvo durante este tiempo, no solamente tiene que ver con el compromiso que asumimos de recuperar un Estado descentralizado y presente en cada barrio sino también con una visión de trabajo que se haga desde el territorio”.