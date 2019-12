“No vamos a ser una gestión que especule con los fondos públicos. Vamos a ponerlos a disposición del vecino para resolver sus problemas. Estamos convencidos de que no hay plata mejor invertida que la que se usa desde el Estado para acercar soluciones a quienes más las necesitan. Eso es poner un Estado presente. Eso es un Estado humano, con vocación social y voluntad de hacerse cargo de lo que le corresponde”.

“No vinimos a hacer promesas sino a ponernos a trabajar. No queremos más madres que tengan que levantarse a las 4 de la madrugada para que sus hijos puedan recibir una consulta médica. Queremos que esas madres tengan a disposición una salud pública que les dé las respuestas que necesitan para criar a sus hijos”.

“La realidad que nos toca asumir es de pobreza, desnutrición, sarampión y dengue. Es el resultado de las políticas de un gobierno que tuvo la insensibilidad de no garantizar la vacunación, y de vulnerar muchos derechos básicos. Esa situación nos obliga a poner la prioridad en atender las necesidades más fundamentales, y lo vamos a hacer trabajando codo a codo junto a la Provincia para acercar la salud a nuestros vecinos”.

“Queremos que en Pilar los hospitales estén en condiciones y le garanticen a cada vecino la seguridad y contención que se merece. Pero la situación que vemos nos preocupa. Recibimos un sistema de salud totalmente colapsado y desarticulado, con hospitales que no dan abasto”.