Tomando en cuenta los llamados de los nuevos gobiernos nacional y provincial a la unidad de todos los argentinos para resolver la crisis actual, el jefe comunal mencionó que “gobernar no es solamente tapar los baches de las calles sino tapar los baches del alma de nuestra sociedad”. “Durante muchos años se fomentaron las divisiones en nuestro distrito, entre los que tienen y los que no tienen, entre localidades, los que nacieron y los que vinieron. Llegó la etapa de que en este Escobar que florece lo veamos distinto y que Escobar nos una de corazón, haciéndonos cargo del presente y planificando el futuro”, cerró.

La asunción del intendente finalizó con un discurso del mismo donde desarrolló un balance de su primera gestión y expresó las orientaciones principales, área por área, de lo que será esta segunda gestión al frente de la Municipalidad. Criticó a la anterior gestión provincial de María Eugenia Vidal por no haber cumplido con las obras como el Hospital de Garín mientras que él, en su anterior mandato, finalizó con fondos propios todos los convenios municipales.