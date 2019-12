Y Rubén, el delegado de María Isabel D, de Virreyes, destacó: “La verdad que es muy lindo. Yo jugué de chico en otro club, y de grande empecé como técnico de las categorías, me fui poniendo en tema y hace tres años que soy delegado. Tenemos 10 chicos en cada una de las 8 categorías, estamos al frente en eso, tratamos de llevarlo y que estén bien y contentos. Nos fue bastante bien, quedamos en la Copa de Oro y sacamos campeona a la categoría 2006, y cuartos en la general de los mejores equipos”.

Roberto González, de María Isabel C, dijo “Es muy bueno, la verdad que agradezco a todos. Saca a los chicos de la calle, de las cosas malas que están pasando hoy en día. A los chicos los tenemos mucho en el club, prácticamente todos los días. Ahora tenemos casi 180, hay dos divisiones, y aparte las chicas que también participan. Esto es muy importante para nosotros y para ellos”.

El Polideportivo 2 fue sede de la última entrega anual de premios y trofeos para más de 1900 jóvenes deportistas, acompañados de sus familias en uno de los eventos más emocionantes y esperados del año. El secretario de Educación y Deporte, Carlos Traverso, manifestó: “La impronta que le vamos a dar en 2020 es seguir sumando actividades para que los chicos disfruten, que estén en los polideportivos y los clubes de barrio. Lo importante es que no estén en la calle”.