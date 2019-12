También habló el subsecretario de Educación, quien dijo que “en estos años vimos cómo el gobierno le dio la espalda a nuestras escuelas”. “En Pilar, recibimos un municipio con un Sistema Alimentario Escolar devastado y un grave estado en las escuelas. Son el resultado de una gestión que no defendió el derecho a la educación. Nosotros tenemos el compromiso de transformar esa realidad hacia una en donde la escuela realmente sea el primer espacio de contención y de desarrollo de nuestros niños y jóvenes”, remarcó.

Por su parte, Mirta Ortega Sanz declaró: “Más que un desafío, lo que siento es una responsabilidad con cientos de vecinos de Pilar. Se viene una etapa de trabajar muy fuerte para que la salud vuelva a ser un derecho. Después de años de escuchar las dificultades de la gente de esta comunidad me pone muy contenta poder acompañarla ahora desde un nuevo lugar. Tienen mi palabra de que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr una salud de calidad”.

Dirigiéndose a su gabinete, expresó: “Quiero agradecerle a cada uno por la responsabilidad que hoy asumen de trabajar incansablemente para transformar de raíz la profunda desigualdad que hay en nuestro distrito”. Y agregó: “Los invito a ser secretarios que no se queden en un sillón esperando respuestas sino que sean secretarios que estén en los barrios, junto a los que necesitan de un Estado presente”.