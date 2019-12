Como nuevo Intendente de Pilar, ayer durante su discurso de asunción Federico Achával se refirió a la delicada situación económica y social que recibe: “Pilar no es ajeno a la catástrofe social a la catástrofe social a la que nos llevó el gobierno anterior. Nos dejan tierra arrasada. Hoy, el escenario con el que me encuentro es hambre, desnutrición, pobreza y sarampión. Eso me impone una prioridad de asignar todas nuestras fuerza y compromisos a dar una respuesta urgente a esos problemas”, describió.

En ese marco, anunció que “Voy a conformar el Concejo Argentina y Pilar contra el hambre, que estará integrado por representantes de Desarrollo Social, Salud, Educación y Economía Social del Municipio; así como miembros del Parque Industrial, de la cultura, organizaciones de culto y sindicatos; para que entre todos le hagamos frente a esta situación”.

“Durante estos 4 años cerraron más de 1500 comercios. En Pilar, el Parque Industrial está al 40% de su capacidad productiva. Aumentó el desempleo y se cayeron por tierra las changas. Eso sumado a una inflación de más del 300% acumulada en 4 años y a un endeudamiento histórico, monumental y vergonzoso con el Fondo Monetario Internacional nos llevaron a la más cruel realidad: el hambre”.

“Y como dijo Alberto, tenemos el deber moral de curar esa herida. Acá en Pilar tenemos un desafío enorme. Porque acá, a 37 kilómetros de la Capital Federal, con un Parque Industrial y cientos de oportunidades de inversión y desarrollo, hay familias que no pueden llevar un plato de comida a la mesa. Hombres y mujeres que pasan el día a té, mate y pan. Niños y niñas para los que un pedazo de carne, pollo o pescado, es un lujo”.

“Nosotros vamos a ocuparnos de esa situación recuperando un Estado presente que le tienda la mano a todas esas personas que cayeron en el pozo de la pobreza y la marginación. Vamos a trabajar incansablemente para resolver los problemas y generar inclusión”, afirmó. Y cerró diciendo: “Quiero ser recordado como el Intendente que echó por tierra la terrible desigualdad que se vive y que puso a Pilar de pie”.