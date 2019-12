El microestadio del Polideportivo 2 tendrá unas proporciones de 55 por 40 metros cuadrados. Todos los laterales son de hormigón. Adentro, el piso es de madera parquet, apto para profesionales y con las dimensiones reglamentarias. La tribuna lateral es para 300 personas y debajo hay espacio para depósitos. Tiene la instalación antincendios preparada, con dos tanques rojos de 25 mil litros cada uno. Aislación acústica. Iluminación apta que no moleste a los jugadores con reflectores de tipo Led.

Agregó que “hay un motón de chicas del barrio que van a poder hacer acá Básquet, Fútbol, Patín, Hándbol y muchísimas actividades que se vienen ofreciendo en el Municipio”. “Seguimos incorporando infraestructura para que cada vez practiquen sus deportes preferidos en mejores condiciones. Hoy ya hemos llegado a una etapa que no solamente son actividades recreativas o sociales, sino que estamos generando Escuela Deportivas para que los chicos se desarrollen y compitan con otras instituciones en las mismas condiciones”, enfatizó.