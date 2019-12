La empresa AySA le presta servicios de agua potable y cloacas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 26 partidos del conurbano bonaerense, Avellaneda, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, Lanús, La Matanza, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Tigre, Vicente López, Escobar, Malvinas Argentinas, San Miguel, José C. Paz, Merlo, Presidente Perón, Moreno, Florencio Varela y Pilar.

Nardini no dejará la intendencia de Malvinas Argentinas, por lo cual ejercerá ambos cargos. No hay incompatibilidad entre los mismos, y percibirá honorarios solo por su rol de jefe comunal, indicaron fuentes del Municipio de Malvinas Argentinas.

Acompañará a Malena Galmarini, quien ocupará la presidencia del organismo. Asumió sus funciones esta mañana, y fue designado por el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis. No dejará su cargo como intendente de Malvinas Argentinas.