“Uno acá se siente joven, tiene su lugar, y si no la pasáramos tan bien, no vendríamos”, contó Julia Salazar, de 60 años. Además, su amiga de Martínez, Hilda Ferreiro, agregó que hay que darle las gracias a Dios por poder contar con un espacio así. “Es un lugar único en el mundo, somos felices”, dijo sonriente.

En la pileta no sólo pueden sobrellevar el calor, sino que también realizan ejercicios de bajo impacto que los ayudan a mantenerse en forma, a cuidar su salud cardiovascular, y reducir el estrés.

Y también contó que, todos los días, los micros buscan a los abuelos por sus centros de jubilados más cercanos para llevarlos a Puerto Libre. Allí, además de las distintas actividades, se les brinda el almuerzo con postre. “Buscamos mejorar su calidad de vida no sólo a través de distintas actividades sino también desde la sociabilización”, remarcó.