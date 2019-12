Finalmente, Silvina, quien se acercó con su perrita Celeste, contó: “Vine a consultar unos trámites a Atención al Vecino y fueron muy cordiales, me asesoraron en lo que necesitaba y evité tener que ir hasta el centro para averiguar. Me parece una propuesta muy importante para el vecino”.

La vecina Marcela se acercó con su gata Ambar y sostuvo: “Me encanta que acerquen este programa a los barrios, a veces se me hace difícil ir hasta Zoonosis y ahora es más fácil y los atienden muy bien”.

“Estamos muy contentos porque tenemos cubierta la cantidad de animales castrados que esperábamos, con eso hemos controlado la superpoblación y los nacimientos no deseados en el distrito son prácticamente pocos. Seguiremos trabajando y recorriendo los distintos barrios acercando los servicios al sanfernandino”, agregó.