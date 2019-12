Por último, Zabaleta afirmo: “Somos los que vinimos a pararnos al lado de las mujeres, somos los derechos del niño, porque no hay uno solo en Hurlingham que no coma”.

“Se viene más trabajo y más compromiso”, aseguró el jefe comunal, quien afirmó tener “mucha esperanza para el futuro”. “Nos echaron la culpa de lo que pasaba , y lo único que se es que hace 74 años nacía el movimiento más popular de la Argentina y no nos arrepentimos de nada”, lanzó.

“En Hurlingham no hay un solo chico que no coma”, afirmó Zabaleta