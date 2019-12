Estuvieron presentes en la jornada, el ex jefe comunal local, Martín Sabbatella; la diputada nacional Mónica Macha; la intendente de Moreno, Mariel Fernández; y el director del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia, Martín Marinucci.

Por último, Ghi habló de “políticas en torno al feminismo y las diversidades, dos potencias arrolladoras que este Estado municipal no puede desconocer; y de medidas relacionadas con el cuidado del medio ambiente, “algo que desarrollamos desde que Martín Sabbatella era intendente”. “Vamos a trabajar todos los días para lograr la felicidad del pueblo. Queremos gobernar obedeciendo el mandato de nuestro pueblo”, finalizó.

Promediando su discurso, el alcalde marcó algunos de los ejes de su gestión, y dijo que los principales serán “seguridad alimentaria, emergencia sanitaria, emergencia educativa y emergencia productiva, comercial y laboral”. “Esas 2500 familias que están por debajo de la línea de indigencia van a ser rescatadas por el gobierno de Morón. Tenemos que garantizar que vuelvan a comer todos los días en sus casas. La mesa familiar es un derecho de todos, no el privilegio de unos pocos”, adelantó.

En esa línea, el intendente de Morón mencionó que “el Hospital Municipal hoy está colapsado, porque básicamente el stock de su Farmacia no tiene insumos para llevar adelante practicas elementales”. “Asumo el compromiso en esta plaza de poner de pie el Hospital Municipal. Tenemos que poner otra vez en funcionamiento a ese nosocomio, que tiene que dar respuestas concretas a los vecinos que asisten ahí cotidianamente”, indicó.

Tras agradecerles “a los vecinos que volvieron a confiar en nuestra propuesta y a encomendarnos la maravillosa y difícil tarea de gobernar esta ciudad”, Ghi hizo referencia al estado en el que encontró el gobierno municipal. “Fue una transición prolija y ordenada, y eso lo reconozco, habla de una madurez democrática. Ese no fue el problema, el problema fue lo que nos encontramos cuando vimos los estados contables. La situación es extremadamente delicada”, lanzó.