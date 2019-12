En vínculo con la Carrera Profesional Hospitalaria, el sindicalista destacó lo dicho por el intendente al hacer referencia a la importancia de la labor diaria de los enfermeros y las enfermeras. “Se ha reconocido en conjunto, trabajadores y empleadores, a la Enfermería como una profesión y no como una tarea administrativa”, enfatizó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com