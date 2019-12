Por otra parte, juraron como nuevos legisladores la diputada Débora Galán, que reemplaza a Malena Galmarini, quien asumirá la presidencia de la empresa estatal nacional AySA; el ex intendente de la localidad de Capitán Sarmiento, Oscar Ostoich, que reemplaza a Mariano Pinedo, que renunció a su banca legislativa; y la diputada Micaela Morán, oriunda de Zárate, quien asumió su cargo en lugar de Lisandro Bonelli, que pidió licencia.

This site is protected by wp-copyrightpro.com