Al mismo tiempo, el ex presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ramos, será el nuevo secretario de Cultura; Edgardo Kutner estará al frente de la Administración Municipal de Ingresos Públicos; la doctora Natalia Wolaniuk quedará a cargo de la Secretaría Contravencional y Eduardo Romero cumplirá tareas en el Concejo Deliberante; la ex concejal Patricia Durán asumirá como subsecretaria de Abordaje Territorial; y Daniela Nirenberg se sumará también como subsecretaria del área de Comunicación Institucional.

This site is protected by wp-copyrightpro.com