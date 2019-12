Asimismo, indicó que su gobierno empezará por los que “más necesitan y menos tienen”, por ello la provincia de Buenos Aires participará del Plan Integral Argentina contra el Hambre. Además, en relación con las tarifas energéticas, anunció que dejará sin efecto el último aumento decretado en la Provincia por el gobierno de Cambiemos y convocó a las empresas del sector “a trabajar en un esquema que sea justo, sostenible y razonable para que la gente, las empresas y los productores, lo puedan pagar”, y señaló que “si una tarifa no puede ser pagada por un jubilado no es una tarifa, es un saqueo”.

A continuación, realizó un diagnóstico detallado de la situación de emergencia que vive la provincia de Buenos Aires y los desafíos a los que se enfrenta su gobierno. “Los bonaerenses no pueden encontrar un gobierno de la Provincia y una Legislatura distantes o ausentes, hay que embarrarse, contener, ayudar, y hay que proteger el tejido productivo”, sostuvo. En ese sentido subrayó: “Le voy a pedir a esta Legislatura que me acompañe con las emergencias que requiere esta hora económica, política y social”.