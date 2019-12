Desde la próxima sesión Verónica Dalmon, Emma Rosano, Isabel Alvarez y Cristian Mucucci formarán el bloque Honestidad y Trabajo. SI no se repite el escenario de la Legislatura bonaerense, donde Walter Carusso y diputados radicales se fueron de Juntos por el Cambio, la UCR más el Pro tendrán seis ediles.

Fue milagroso que Juntos por el Cambio de San Martín haya transitado en unidad las últimas elecciones. Tras la fuerte derrota de Santiago López Medrano, las fichas comenzaron a moverse y el resultado del mal juego del ex ministro se verá en las próximas horas cuando el bloque opositor se rompa en el Concejo Deliberante.