De acuerdo a la reconstrucción, la víctima y el acusado tuvieron una discusión en una casa ubicada sobre la calle Ingeniero Huergo al 9800, entre Villalba y Junín, en esa localidad del partido de San Martín. Tras cometer el crimen, el joven, que tiene antecedentes, se fugó junto a su padrastro y hasta el momento no pudieron ubicarlos.

Una adolescente de 16 años recibió un tiro en la cabeza en su casa de José León Suárez y murió después de agonizar durante un día. Su novio estaba con ella cuando fue baleada y en un principio acusó a su hermanastro, de 10 años, de haberle disparado accidentalmente mientras limpiaba el arma. Su versión no se sostuvo y ahora lo buscan por el femicidio.