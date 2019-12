Tras jurar ante el Concejo Deliberante y encarar un nuevo mandato como intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela conversó con los medios y se refirió al resultado electoral que determinó su reelección; a la conformación de su futuro gabinete de gobierno; a la relación que tendrá con Nación y Provincia; y a la reconfiguración de Juntos por el Cambio, ahora fuerza opositora a nivel nacional y provincial.

Inicialmente, sobre su contundente victoria en octubre, el jefe comunal sostuvo que respondió a “un gran apoyo a la gestión municipal”. “Los vecinos no solo se animaron a cortar boleta, apostaron a un proyecto más allá de la filiación partidaria. Por eso se vio un apoyo grande a lo que hicimos durante cuatro años. Esa es nuestra fortaleza, y con mucha humildad vamos a seguir trabajando en la misma línea”, aseguró.

“En una etapa económica difícil del país, que la gente renueve su confianza significa que hicimos las cosas bien, y eso nos carga de responsabilidad para adelante”, agregó, y dijo: “Tengo toda la vocación de seguir gestionando de la misma manera, con honestidad, transparencia y cerca de la comunidad”.

Asimismo, Valenzuela indicó que “la mirada política será muy integradora y plural”. “Mi deseo es que podamos encontrar puntos de acuerdo con Alberto Fernández y con Axel Kicillof, por el bien de los vecinos de Tres de Febrero”, enfatizó. “Ojalá iniciemos un camino donde pueda haber convivencia y se busquen puntos de acuerdo. Nuestra disposición es máxima para que así sea”, declaró, y adelantó que en breve mantendrá un encuentro con todos los integrantes del bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante.

“No creo que seamos una isla por ser de un color político diferente a la Nación y la Provincia. Si hay diálogo y hay trabajo, y si se buscan acuerdos que superen la idea de la grieta y de que las obras son para los amigos, vamos a andar bien”, continuó. “La gobernadora saliente ya demostró que se pueden distribuir obras con equidad. Creo que vamos a buscar lo mismo en la etapa que viene”, subrayó.

En cuanto al gabinete municipal, el intendente expresó que “va a tener modificaciones que responden al momento, a las prioridades que yo considero tienen que apuntalarse, y también a los nuevos aliados”. “Va a ser un gabinete con mucha más energía y fuerza, para servir con eficiencia y transparencia a los vecinos de Tres de Febrero”, comentó, y sentenció: “Siempre nos caracterizamos por la pluralidad a la hora de armar el equipo, y ahora lo vamos a ser un poco más”.

“Probablemente nos acompañen personas de mucho talento que vienen de trabajar en el gobierno nacional y provincial. Queremos lo mejor para los vecinos”, resumió.

Para cerrar, Diego Valenzuela habló del futuro político de Juntos por el Cambio, y si bien reconoció que el ex presidente Mauricio Macri y la ex gobernadora María Eugenia Vidal son “referencias ineludibles”, planteó que “en un esquema de coalición no hay un liderazgo único ni mesiánico”. “Tenemos matices y distintas fuerzas, como el radicalismo, la Coalición Cívica y otras expresiones. También estamos los intendentes del conurbano, que por lo que significamos, tenemos que tener una voz mucho más escuchada”, lanzó.

“Hay que abrir el juego en una mesa más amplia, algo que ya está sucediendo. En Provincia y Nación somos oposición, y debemos serlo de manera constructiva y representar a los vecinos que nos votaron”, continuó. “Necesitamos autocritica y apertura, y darle preponderancia al territorio y a los votos. Tiene que haber espacio para el disenso dentro de Juntos por el Cambio”, finalizó.